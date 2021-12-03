«Мы не можем самолет стабилизировать». В Сети появились переговоры пилотов внештатно севшего в Иркутске лайнера

В Иркутске совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск. Переговоры экипажа лайнера с диспетчером появились в Сети.

Пилот самолета заявил о невозможности стабилизировать самолет и предпринять какие-либо действия.

«Мы не можем самолет стабилизировать. <…> Пока ничего не можем, справиться со взлетом», — передал он диспетчеру.

Позже экипаж сообщил о «сильнейшем обледенении».

У самолета после попадания в зону сильного обледенения отключился автопилот, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на данные S7 Airlines. Из-за недостоверных показателей скорости воздушное судно оказалось «в сложном пространственном положении».

«Важно отметить, что управление воздушным судном при этом потеряно не было», — подчеркнули в авиакомпании, добавив, что ее пилоты регулярно проходят специальные тренировки.

В S7 Airlines допустили, что в аэропорту противообледенительную обработку самолета провели с нарушениями. Обледенение, писал ТАСС, могло образоваться еще до взлета. На борту находились, по данным «Пятого канала», 200 пассажиров.