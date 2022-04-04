«Мы лежим на боку». Близкие пострадавшего рассказали о ДТП с автобусом в Волоколамске

Автобус попал в аварию в Волоколамске, когда многие пассажиры дремали. О произошедшем «360» рассказали жена и знакомая одного из пострадавших.

Ольга рассказала, что в ДТП пострадал муж ее подруги. Она попросила ее приехать и помочь.

«Произошла авария, ей позвонил муж, он был в сознании. Был перелом у него, видимо. Он сказал, болит нога, а что там, как… Вот сейчас мы съездили в больницу, его положили, исследовали, сделали КТ. Сложный перелом таза. А больше не знаем ничего», — сообщила она.

Мужчина ничего не рассказал об обстоятельствах аварии, потому что в этот момент он спал. Он ехал из Москвы к супруге в Волошино.

«Ничего он не видел. Видимо, произошло все это мгновенно, моментально. Не мог он сказал подробностей никаких», — сообщила женщина.

Жена пострадавшего Лариса тоже приехала на место ДТП, чтобы забрать вещи супруга из автобуса. Она сообщила, что после аварии муж позвонил ей и сообщил о произошедшем.

«Он задремал, потом только уже очнулся. „Мы в аварии, наверное, мы лежим на боку“. Позвонил сам. Сейчас он в Центральной районной больнице Волоколамска. Тяжело, конечно, все», — сказала она.

Пассажирский автобус утром в понедельник упал с моста в Волоколамске. Это произошло на повороте на деревню Матренино. Автобус пробил заграждение и вылетел на прилегающую дорогу. По последним данным, пострадали 14 человек. Ранее о деталях ДТП губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложила первый замминистра транспорта Анна Кротова.