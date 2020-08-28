«Мы камнем начали падать вниз». Пострадавшей при падении вертолета в Сочи заявили, что никакого крушения не было

В конце августа частный вертолет упал в горах Сочи. Четыре человека, которые были на борту, чудом остались живы. Одна из них — президент конного клуба «Прадар» Вита Козлова. В интервью «360» она рассказала о странном поведении пилота и его компании. Помощи пришлось ждать три часа.

«Мы с мужем и сыном проводим отпуск в Сочи, мы попросили вертолетную прогулку, потому что наш сын в первый раз в Сочи был, и мы хотели ему показать со всех сторон город», — сообщила Козлова.

В итоге семья приехала на площадку днем 26 августа. Там их встретил менеджер вертолетной компании и познакомил с пилотом. Предполагалось, что вертолет Robinson 44 долетит до Красной Поляны и там сядет. Полет должен был занять один час.

«Когда мы приближались к Красной Поляне, видимо, что-то пошло не так. Пилот сказал, что видел заброшенную листвой вертолетную площадку и решил ее рассмотреть», — вспомнила женщина.

Когда пилот приблизился к площадке, то, по его словам, пошла какая-то волна ветра. Вита утверждает, что погода была безветренной.

У нас перестал работать винт, и вертолет камнем начал падать вниз. Нас спасло то, что мы упали по касательной в кусты на склон. Но удар был сильный. У меня компрессионный перелом позвоночника первой степени, но мне ходить можно. У мужа — второй степени Вита Козлова.

Мужчина сейчас находится в сочинской больнице, 29 августа его самолетом транспортируют в Москву. У их сына — сотрясение мозга и множество ссадин.

Президент конного клуба отметила, что вертолет катился по склону и при этом весь был в топливе. По ее словам, удивительно, что машина не взорвалась. Женщина говорит, что во время падения страха не было.

«Не было такого ощущения, что погибнем. Мы матерно выругались и упали», — вспомнила она.

После того, как все выбрались из вертолета, нужно было звать на помощь. Однако пилот убеждал клиентов, что им не нужно беспокоиться и звонить в МЧС. По его словам, за ними должны были прилететь его коллеги.

Семья все равно позвонила в МЧС, ведь Вита уже лежала и не могла встать, ее мужу тоже требовалась помощь и транспортировка спецбортом.

МЧС связалось с кем-то из представителей этой вертолетной компании. Они в надежде, что эту ситуацию удастся замять, сказали, что никакого крушения не произошло, что это просто жесткая посадка, и мы сломали посадочные салазки. Мы сейчас отремонтируем их сами и всех транспортируем, все будет хорошо, не нужно ни за кем прилетать Вита Козлова.

Помощи пришлось ждать три часа. Дошло до того, что супруги звонили в МЧС и доказывали, что они действительно упали. Но в итоге за ними прилетела Росавиация «с прекрасными медиками на борту». Пострадавших доставили на вертолете Сочи. Там их ждала реанимация, которая отвезла в больницу.

По факту случившегося открыто уголовное дело о жесткой посадке. Одна эта формулировка возмущает Козлову.

«Мы не планировали садиться, мы упали! Где граница между катастрофой и жесткой посадкой?» — спрашивает женщина.

Семья пока не думала об иске к вертолетной компании. Сначала надо вернуться в Москву и пройти необходимые медицинские исследования. В первую очередь, это касается мужа Козловой.