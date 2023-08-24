Происшествия 24 августа 2023, 23:46 «Мы давно дружили». Кадыров назвал смерть Пригожина большой утратой Кадыров выразил соболезнования родным и близким Пригожина РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть бизнесмена Евгения Пригожина большой утратой. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего в своем Telegram-канале.

Кадыров указал на уникальную коммуникабельность, отзывчивость и упорство главы ЧВК «Вагнер». С ним можно было обсудить любую тему и проблему, а также Пригожин всегда готов был прийти на помощь, подчеркнул глава Чечни.

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«Мы давно дружили. И долго. С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы», — добавил он.

Кадыров также назвал Пригожина важной персоной государственного масштаба с железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас.

«Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича», — написал глава Чечни.

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в авиакатастрофе с самолетом Пригожина в Тверской области. ЧП произошло вечером 23 августа.