«Мы бы их не оставили». Врач больницы № 50 рассказала о спасении пациентов во время пожара

Тяжело больных пациентов больницы № 50 имени С. И. Спасокукоцкого после произошедшего там пожара распределили в другие стационары. Пациенты в состоянии средней тяжести были переведены в другие отделения больницы.

Об этом «360» рассказала Алина Хремкина, врач городской клинической больницы № 50, на ул. Вучетича, в которой сейчас находятся коронавирусные больные. Она живет совсем рядом, и во время пожара была дома, но пришла в больницу, чтобы помочь вынести больных из задымленного здания. На вопрос, была ли в больнице паника, Алина ответила, что врачи за свою жизнь не боялись.

«Боялись больше за пациентов. Им и так тяжело дышать, а те, кто в реанимации, совсем не могут без ИВЛ. Мы бы их в любом случае не оставили, тем более, лежачих в реанимации. Выносили всех», — рассказал девушка.

Сейчас, после того, как возгорание было ликвидировано, она работает в ночную смену.

После возгорания на первом этаже больницы из здания было эвакуировано 295 пациентов. Погиб один человек.