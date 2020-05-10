«Мы бы их не оставили». Врач больницы № 50 рассказала о спасении пациентов во время пожара
Об этом «360» рассказала Алина Хремкина, врач городской клинической больницы № 50, на ул. Вучетича, в которой сейчас находятся коронавирусные больные. Она живет совсем рядом, и во время пожара была дома, но пришла в больницу, чтобы помочь вынести больных из задымленного здания. На вопрос, была ли в больнице паника, Алина ответила, что врачи за свою жизнь не боялись.
«Боялись больше за пациентов. Им и так тяжело дышать, а те, кто в реанимации, совсем не могут без ИВЛ. Мы бы их в любом случае не оставили, тем более, лежачих в реанимации. Выносили всех», — рассказал девушка.
Сейчас, после того, как возгорание было ликвидировано, она работает в ночную смену.
После возгорания на первом этаже больницы из здания было эвакуировано 295 пациентов. Погиб один человек.