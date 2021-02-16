«Мы будем идти в суд». Сбивший жительницу Новосибирска курьер сломал ей ногу

Переломом ноги и внутренним кровоизлиянием закончился для жительницы Новосибирска Натальи наезд машины с курьером, который привез продукты в одну из квартир. По словам женщины, она просила водителя не оставлять машину в неположенном месте. Особенно когда на парковке есть свободные места. Об этом она рассказала в беседе с «360».

Наталья пояснила, что вышла из дома на прогулку с дочкой в первый раз после болезни, поэтому формулировала свои мысли с трудом. Это вывело водителя из себя, и он озлобился, после чего наехал на нее.

«Он придавил мне колесом всю левую стопу, а бампером ударил колено. В результате произошел перелом и скопление кровяной жидкости. Ребенок в этот момент упал вместе с санками прямо на лед», — рассказала пострадавшая.

Свидетелем происшествия стал муж Натальи. Увидев, что его жену и ребенка сбила машина, он подлетел на место, вытащил водителя и ударил его. По словам женщины, супруг находился в состоянии аффекта.

«Муж только один раз его ударил, но там никаких телесных, ничего не было. <…> Мужчина утверждает, что я сама прыгнула под колеса, а мой муж избил его, нанеся ему сотрясение. Он хотел скрыться, видимо, но муж не дал ему уехать», — пояснила она.

Сразу после происшествия на место приехали скорая и полиция. Врачи забрали Наталью в больницу, где наложили гипс. Оставаться в стационаре она не захотела, так как дома ждала маленькая дочка.

Женщина намерена привлечь курьера по статье. Она подчеркнула, что к ней уже едут следователи, чтобы принять от нее заявление. «Мы пойдем дальше и будем обращаться в суд», — отметила Наталья.

Она показала видео с конфликтом и прокомментировала каждый момент, который происходил во время наезда.

На опубликованных кадрах видно, что на парковке есть три свободных места, но курьер по какой-то причине выбрал место на газоне, чтобы оставить свою машину.

Наталья подчеркнула, что не знает этого курьера. Но ей известно только, что зовут его Константин и он привез продукты.

Сам курьер в беседе с «360» заявил, что женщина с ребенком не делала ему замечание, а орала на него и пыталась заблокировать машину.

«Она хотела, чтобы приехала полиция и меня арестовала. <…> Она мне выезд три раза перекрывала», — описал ситуацию курьер. Он добавил, что ситуацию можно было решить другим способом: просто дождаться сотрудников правоохранительных органов и никуда не торопиться.

Происшествием уже заинтересовались следователи. Они начали проверку, по итогам которой примут решение о заведении уголовного дела. Председатель центрального главка СК Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства дать оценку действиям водителя, который поставил под угрозу жизни матери и ребенка.