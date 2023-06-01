Эксклюзив 01 июня 2023, 10:52 «Мы боимся выходить». Соседская собака напала на девочку в подъезде в Тюмени Жительница Тюмени рассказала, как соседская собака покусала ее дочь в подъезде

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Девочка пострадала от зубов соседской собаки в Тюмени. Мать ребенка Анна поделилась с «360» подробностями случившегося.

По словам женщины, собака напала на ее дочь днем 31 мая. Животное покусало ребенка в подъезде одного из домов по улице Самарцева.

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Девочка пошла гулять и ждала лифт на своем этаже, рассказала Анна. В этот момент соседская собака выбежала из квартиры.

«Я когда услышала, что собака гавкает, и ребенок уже кричит, я выбежала, но уже соседи оттаскивали ее. Мы сразу вызвали скорую и в полицию съездили. Нам все зафиксировали, заявление подали», — сообщили собеседница «360».

Женщина отметила, что они с хозяевами собаки живут на одной площадке. После случившегося соседка зашла к Анне и предложила отдать три тысячи рублей за порванные джинсы девочки. Мать пострадавшего ребенка ответила, что ей не нужно и 33 тысячи, а также потребовала усыпить животное.

«Два года назад она меня так же покусала на этой же самой площадке», — отметила жительница Тюмени.

После нападения у девочки обнаружили укушенную рану голени. По словам Анны, сейчас ее дочь чувствует себя лучше, чем в день происшествия, но еще не до конца оправилась эмоционально.

«Нормально уже, повеселее, чем вчера. Испуганная, мы теперь боимся выходить. Мне без разницы, что с ними будут делать, мне самое главное, чтобы они убрали эту собаку и все», — подытожила женщина.

В отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области прокомментировали случившееся. Там «360» сообщили, что хозяина собаки установили — им действительно оказался сосед.

«В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего дадут правовую оценку случившемуся», — рассказали в отделе.

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