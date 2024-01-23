Происшествия 23 января 2024, 11:57 МВД: задержанный в ХМАО наркодилер может провести остаток жизни в тюрьме

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Правоохранители задержали в Нижневартовске (ХМАО) 39-летнего мужчину из Кемерова. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт «МВД Медиа».

Согласно данным полиции, у фигуранта изъяли пять килограммов запрещенных веществ. В его телефоне обнаружили переписку, подтверждающую факт продажи нелегальных средств.

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Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Гражданину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.