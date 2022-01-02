МВД уточнило число жертв ДТП с автобусом под Рязанью

Пять человек погибли и 21 пострадал в результате ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области, уточнили в МВД России. Об этом со ссылкой на ведомство написал ТАСС.

Изначально сообщалось о шести жертвах и 14 пострадавших.

В полиции сообщили, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, авария произошла в 05:45 на 277-м километре трассы Р-22 вблизи села Вослебово Скопинского района, в девяти километрах юго-восточнее Скопина. По одним сведениям, в автобусе находились 49 пассажиров, по другим, в нем ехали 52 человека.

Пункт временного размещения развернули для тех, кто не пострадал. Для родственников открыли горячую линию по телефону 8 (4912) 25-72-90, сообщили ТАСС в МЧС. В Скопинском межрайонном медицинском центре сообщили, что среди пострадавших двое детей, есть тяжелые травмы и средней степени. Там не исключили, что понадобится транспортировка с помощью вертолетов. Два человека, поступивших в медцентр, находятся в тяжелом состоянии, одного из собираются прооперировать в ММЦ, другого направят Рязанскую областную клиническую больницу.

В СК по Рязанской области сообщили агентству, что в автобусе в момент аварии находилось более 50 человек, детей среди погибших нет. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщалось, что рейсовый автобус двигался со стороны столицы в направлении Астрахани и врезался в опору железнодорожного моста.