МВД Украины назвало число погибших при крушении самолета

На борту самолета Ан-26 находились 23 человека. В результате крушения 20 из них погибли, еще двое тяжело ранены.

Об этом сообщило МВД Украины.

«На борту самолета находилось 23 человека — пять членов экипажа и 18 курсантов. По состоянию на 21:45 мск 18 погибших и двое тяжело ранены», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже в МВД отметили, что количество погибших выросло до 20 человек. Двое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, в самолете находились 28 человек — семь членов экипажа и 21 курсант. Об этом сообщил замглавы МВД. Количество погибших выросло до 22 человек, судьба еще четырех неизвестна.

Самолет Ан-26 рухнул в Харьковской области в двух километрах от военного аэропорта. В гражданском воздушном патруле отметили, что он уже заходил на посадку и «просто вошел» в землю. При этом никто из экипажа и пассажиров не катапультировались. В МВД подтвердили, что на борту были курсанты Университета ВВС.

По словам очевидцев, самолет уже почти потушили. На месте работают спасатели и правоохранители. По информации МВД, пожар удалось ликвидировать в 21:55 по московскому времени. Ведомство со ссылкой на данные диспетчера аэродромов сообщило, что на борту находилось 24 человека.