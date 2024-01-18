Эксклюзив 18 января 2024, 16:37 МВД Тулы назвало фейком ролик с мочащимся в купель мигрантом Тульский главк МВД назвал фейком кадры с мочащимся в купель мигрантом

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Крещенских купелей в виде креста в Туле нет. Об этом «360» сообщили в пресс-службе областного главка МВД, комментируя разошедшееся по Telegram-каналам видео со справляющим малую нужду мигрантом.

На распространившемся ролике, который уже перекочевал в социальные сети, главный герой допускает оскорбительные заявления в адрес православных верующих.

«Это фейковая информация. Она не имеет под собой никаких оснований. В Тульской области таких купелей нет», — заявили в пресс-службе регионального главка МВД.