Происшествия 10 декабря 2023, 16:35 МВД сообщило о гибели командира рязанского СОБР Росгвардии МВД сообщило о гибели командира рязанского СОБР Росгвардии Алексея Ситникова РИА «Новости»

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Подполковник полиции, командир СОБР управления Росгвардии по Рязанской области Алексей Ситников трагически погиб на 40-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В ведомстве отметили, что Ситников участвовал в сложных операциях силовиков, неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе.

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Президентским указом подполковника наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также его удостоили медалей МВД России.

В некрологе, опубликованном 8 декабря, не указано, что стало причиной гибели Ситникова.

7 декабря на полигоне в селе Дубровичи Рязанской области погиб сотрудник Росгвардии, еще двое получили ранения. Областная прокуратура сообщила, что предварительной причиной стало самопроизвольное срабатывание взрывного устройства. В МВД России официально не подтверждали, что это именно Ситников погиб на полигоне.