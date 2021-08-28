МВД России назвало число погибших в ДТП по вине таксистов

В России с начала года произошло около двух тысяч ДТП по вине таксистов, в результате которых погибли почти 70 человек. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД сообщил ТАСС.

В России за январь–июль по вине водителей такси произошло 1,9 тысячи дорожных аварий. Погибли 69 человек, еще 2,4 тысячи пострадали.

Также 458 аварий с начала года произошло по вине водителей автомобилей каршеринга. Скончались 34 человека, еще 589 получили травмы.

Основными причинами таких аварий стали нарушения скоростного режима, правил проезда пешеходного перехода, перестроения, требований сигналов светофора, выезд на встречную полосу, неправильный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда.

Глава ГИБДД Михаил Черников ранее предлагал запретить водителям со стажем менее трех лет брать заказы в агрегаторах такси. Также он выступал за запрет использования машин каршеринга для злостных нарушителей ПДД.

МВД ранее предложило изменить правила проверки водителей на алкоголь. А в Госдуме выступили за смягчение требований к тонировке.