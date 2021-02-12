МВД рассказало, как сотрудники передали женщину и детей, закопанных в снег, в больницу

Полиция в Москве начала проверку после инцидента с женщиной, которую заметили ночью с тремя детьми без одежды. Об этом «360» рассказал дежурный МВД.

«В ночь на 12 февраля обратился гражданин — в районе поселения Сосенское на территории Новой Москвы он видел женщину и троих несовершеннолетних детей без одежды», — сообщил дежурный.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и передали женщину с ее детьми бригаде скорой помощи для осмотра, они были доставлены в медучреждения.

«Проводится проверка по факту инцидента, в дальнейшем планируется направление материалов проверки в органы следствия другого ведомства», — добавили в МВД.

Источник «360» в экстренных службах ранее сообщил, что женщина пыталась закопать своих детей в снег. Ее заметил местный житель, который в этот момент выгуливал собаку. Сообщалось, что одну из девочек, которой всего несколько месяцев, доставили в реанимацию.