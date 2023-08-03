Происшествия 03 августа 2023, 14:47 МВД проверит полицейского, проигнорировавшего пассажирку с татуировкой «Азова» МВД проверит полицейского, проигнорировавшего пассажирку электрички с татуировкой «Азова» РИА «Новости»

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Руководство управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу назначило проверку по факту возможного ненадлежащего исполнения полицейским своих обязанностей, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что речь идет о сотруднике ППС, который якобы проигнорировал татуировку с символом запрещенной экстремистской организации у пассажирки электрички.

В МВД рассказали, что 2 августа в дежурную часть железнодорожной станции поступило сообщение о пассажирке с запрещенным изображением на татуировке. Женщина ехала в электричке Савелово — Кубинка-1. На место отправили полицейского.

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Прибывший сотрудник установил, что против москвички 1967 года рождения возбудили уголовное дело за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики за неоднократную демонстрацию татуировок. Мер по пресечению правонарушения полицейский не принял, отметили в пресс-службе.

«По результатам назначенной проверки действиям сотрудника будет дана правовая оценка», — добавили в МВД.

Ряд Telegram-каналов опубликовал фотографии женщины с татуировкой нацбата «Азов»* в подмосковной электричке. У пассажирки были также серьги с государственной символикой Украины.

Тату со свастикой заметили у рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Тверской районный суд Москвы арестовал его на 13 суток за демонстрацию запрещенной символики.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.