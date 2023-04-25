Происшествия 25 апреля 2023, 16:37 МВД представило данные по количеству горящих домов в двух поселках на Урале МВД: около 20 домов горят в поселках Висим и Сосьва Свердловской области РИА «Новости»

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Огонь охватил около 20 домов в поселках Висим и Сосьва в Свердловской области. Об этом в комментарии ТАСС сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Горелых уточнил, что в поселке Висим под Нижним Тагилом на улицах Октябрьская и Большевистская горят порядка 10 домов.

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«По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы», — сообщил он.

В поселке Сосьва также горят около 10 зданий.

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Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что пожары зафиксировали в трех поселках. По последним данным, в Таежном горят более 20 строений, в Сосьве их количество достигло 30, в Висиме точное число уточняется.

В пресс-службе МЧС агентству заявили, что на тушение огня в Сосьву направили вертолет Ми-8 и группировку пожарных. Там пламя охватило горбыль, пиломатериалы и ряд строения. Ликвидацию осложняет сильный ветер, а также большое количество сухой растительности.