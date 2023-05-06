Происшествия 06 мая 2023, 13:17 МВД подтвердило ранение Прилепина и гибель еще одного человека в результате взрыва МВД подтвердило, что писатель Прилепин пострадал в результате покушения Пресс-служба МВД

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Писатель Захар Прилепин получил ранения в результате покушения, подтвердила пресс-служба МВД России. Также она информировала о том, что еще один человек погиб.

«По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения», — говорится в сообщении.

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Других пострадавших нет.

Взрыв автомобиля, в котором находился Прилепин, произошел сегодня в Борском районе Нижегородской области. На место направили следователей, оперативников и криминалистов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, принимаются меры к задержанию причастных к взрыву.

Ранее СМИ сообщили, что в результате покушения погиб помощник Прилепина. О состоянии самого писателя поступали противоречивые сведения: то о том, что он в порядке, то о том, что тяжело ранен. По последним данным источников, его госпитализировали с ранениями обеих ног.

Сообщается также, что незадолго до взрыва из машины высадили дочь Захара Прилепина.