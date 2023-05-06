06 мая 2023, 13:17
МВД подтвердило ранение Прилепина и гибель еще одного человека в результате взрыва
МВД подтвердило, что писатель Прилепин пострадал в результате покушения
Писатель Захар Прилепин получил ранения в результате покушения, подтвердила пресс-служба МВД России. Также она информировала о том, что еще один человек погиб.
«По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения», — говорится в сообщении.
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Других пострадавших нет.
Взрыв автомобиля, в котором находился Прилепин, произошел сегодня в Борском районе Нижегородской области. На место направили следователей, оперативников и криминалистов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, принимаются меры к задержанию причастных к взрыву.
Ранее СМИ сообщили, что в результате покушения погиб помощник Прилепина. О состоянии самого писателя поступали противоречивые сведения: то о том, что он в порядке, то о том, что тяжело ранен. По последним данным источников, его госпитализировали с ранениями обеих ног.
Сообщается также, что незадолго до взрыва из машины высадили дочь Захара Прилепина.
МВД РФ
Покушение на Захара Прилепина
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