Эксклюзив 21 августа 2023, 13:08 МВД подтвердило происшествие со шприцем в машине каршеринга в Москве МВД подтвердило, что девочка наткнулась на шприц в машине каршеринга в Москве РИА «Новости»

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Пресс-служба МВД подтвердила «360» факт происшествия со шприцем в автомобиле каршеринга в Москве. Он впился в ногу девочке, когда та села на заднее сиденье машины.

В ведомстве уточнили, что происшествие случилось 18 августа. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

18 августа в 15:08 в дежурную часть ОВМД России по району Крылатское города Москвы поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга на заднем сидении ребенок укололся о найденный на сиденье шприц. Шприц был воткнут в сиденье. Пресс-служба ГУ МВД

Шприц с неизвестным бежевым веществом направили на экспертизу. Правоохранители установят предыдущих водителей и выяснят, кто оставил его в автомобиле.

Ранее ребенок умер из-за аллергии на лекарство в Белгороде. После того, как девочке с воспалением почек дали антибиотик в стационаре детской больницы, у нее начались судороги, а потом остановилось сердце.