Эксклюзив 27 июня 2023, 12:56 МВД подтвердило госпитализацию режиссера Попова после драки в Москве МВД подтвердило госпитализацию режиссера Попова после конфликта на юге Москвы РИА «Новости»

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Режиссер Сергей Попов попал в больницу после драки с неизвестными в Москве, сообщили «360» в пресс-службе регионального МВД.

«В полицию поступила телефонограма о госпитализации мужчины. По предварительным данным, он получил телесные повреждения 26 июня в ходе конфликта на юге столицы», — уточнили в ведомстве.

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По имеющейся информации, Попов повздорил с неизвестными. В какой-то момент конфликт перерос в драку. Режиссер получил удар по голове, от которого потерял сознание. Пострадавшего увезли в медучреждение с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее массовая драка мигрантов произошла в районе Кокошкино в Новой Москве.