Происшествия 19 апреля 2023, 23:42 МВД Петербурга начало расследование дела о гибели мужчины в Выборге

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Житель города Выборг Ленинградской области обратился в полицию 18 апреля. Он рассказал, что в квартире на улице Лесной находится его друг с огнестрельным ранением головы. Данным происшествием заинтересовались сотрудники органов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили труп и пистолет ТТ. Также в квартире находились хозяин помещения и его 40-летний знакомый. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Они рассказали, что их друг жаловался на проблемы в семье, после чего покончил с собой. Свидетелей случившегося доставили в участок до выяснения обстоятельств.