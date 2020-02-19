19 февраля 2020, 15:38
МВД озвучило версию гибели бывшего министра здравоохранения Омской области
Экс-глава минздрава Омской области Юрий Ерофеев мог погибнуть по причине потери управления снегоходом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службе регионального управления МВД.
Тело министра было найдено в лесу под снегоходом в Черлакском районе области. С заявлением о пропаже в полицию обратилась его жена.
По предварительным данным, Ерофеев «не справился с управлением и допустил опрокидывание» снегохода на себя.