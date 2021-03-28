МВД озвучило причину ЧП в жилом доме в Екатеринбурге

Газ не взрывался в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома № 52 на Орловской улице в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«МВД опровергает взрыв [бытового] газа», — сказал он. Причина ЧП — воспламенение паров легковоспламеняющейся жидкости.

В квартире хранилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Мужчина, которому 31 год, решил закурить, из-за чего произошло возгорание паров этой жидкости. Пострадавшего госпитализировали с 40% ожогов.

Ранее агентство со ссылкой на источник в экстренных службах написало, что в квартире взорвался газ. Из помещения спасли одного человека и передали скорой помощи. Всего из дома эвакуировали 19 человек, в том числе четырех детей. Пожар в доме не начался.