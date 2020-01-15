Захватившего заложницу в Москва-Сити задержали

Полицейские задержали мужчину, который удерживал заложницу в здании Москва-Сити. По данным ведомства, пострадавших нет.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В среду, 15 января, в службу «02» сообщили о том, что неизвестный мужчина удерживает в заложницах женщину. Он угрожал ей предметом, похожим на нож.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что в результате никто пострадал. Задержанного мужчину доставили в ОМВД для дальнейшего разбирательства.

По данным Telegram-канала Life Shot, задержанным оказался 36-летний гражданин Белоруссии. Девушка, которую он взял в заложники, оказалась одной из сотрудниц башни «Империя».

Канал уточнил, что задержанный проиграл много денег на бирже. Вернуть средства он решил кардинальным методом — пробрался на 13-й этаж здания с ножом, где захватил и связал сотрудницу.