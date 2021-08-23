МВД опровергло сведения об охране психдиспансера в Бурятии

В МВД России опровергли сведения о побеге осужденных из психоневрологического диспенсера в Бурятии. Речь идет о статье, вышедшей в издании «Взгляд.ру», сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что данные из статьи о побеге из диспансера дискредитируют полицию.

В МВД опровергли сообщение о том, что охраной бурятского диспансера якобы занимались полицейские.

«МВД России официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Психоневрологический диспансер охранялся сотрудником частного охранного предприятия», — сообщили в пресс-центре МВД.

Речь идет о статье «Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией», которая вышла в издании 21 августа. В материале в том числе приводились мнения экспертов о том, что такие побеги связаны с коррупцией, из-за которой страдает престиж полиции.

Семь осужденных в субботу сбежали из психбольницы в Бурятии, где проходили принудительное лечение. Беглецы устроили погром в отделении и ранили санитара. В регионе объявили план «Сирена», и в тот же день все семеро были пойманы. На поиски ушло менее семи часов.

СК завел по факту побега три уголовных дела. Одно из них — по статье «Халатность», так что ответственность могут понести и сотрудники диспансера.