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    08 ноября 2021, 13:06

    МВД опровергло сообщения об аварии с подростком-водителем в Подмосковье

    Полиция Подмосковья опровергла информацию о подростках, якобы сбивших на машине ребенка

    Екатерина Боснак

    Подростки не сбивали ребенка на машине. Это сделал взрослый водитель, который к тому же не стал скрываться с места происшествия. Пресс-служба полиции Подмосковья в сообщении РИА «Новости» опровергла распространившуюся в сети фейковую информацию.

    МВД опровергло сообщения об аварии с подростком-водителем в Подмосковье

    «Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на ребенка 12 лет. Водитель не скрывался, ребенок госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

    Там же подчеркнули, что информация о том, что за рулем были подростки, недействительна.

    Такой фейк набрал популярность в Telegram-каналах и СМИ. В медиа появилась новость о том, что в поселке Дрожжино в Подмосковье автомобиль марки Volkswagen Touareg сбил на пешеходном переходе женщину с 12-летним ребенком. При этом транспортным средством якобы управляли несовершеннолетние, которые после ДТП скрылись с места происшествия.

    Также в сети успела распространиться и неверная информация о том, что сотрудники полиции якобы отыскали виновного сбежавшего школьника и доставили его в отдел полиции вместе с родителями.