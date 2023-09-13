Эксклюзив 13 сентября 2023, 18:29 МВД опровергло данные о гибели мотоциклиста в ДТП на севере Москвы Водитель мотоцикла выжил в ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве РИА «Новости»

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Мотоциклист не погиб в произошедшем на Северо-Восточной хорде в Москве ДТП, его госпитализировали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД России.

«В результате столкновения водитель-мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, то есть он живой. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП», — заявили в ведомстве.

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Мотоцикл влетел в автомобиль, после чего байкер вылетел из седла мотоцикла и попал под машигу на встречной полосе движения.

Ранее водитель бетоновоза в Москве умер за рулем на МКАД из-за проблем с сердцем.