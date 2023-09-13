13 сентября 2023, 18:29
МВД опровергло данные о гибели мотоциклиста в ДТП на севере Москвы
Водитель мотоцикла выжил в ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве
Мотоциклист не погиб в произошедшем на Северо-Восточной хорде в Москве ДТП, его госпитализировали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД России.
«В результате столкновения водитель-мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, то есть он живой. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП», — заявили в ведомстве.
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Мотоцикл влетел в автомобиль, после чего байкер вылетел из седла мотоцикла и попал под машигу на встречной полосе движения.
Ранее водитель бетоновоза в Москве умер за рулем на МКАД из-за проблем с сердцем.
МВД РФ
ДТП
ГИБДД
Москва 2023
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