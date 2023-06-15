Происшествия 15 июня 2023, 18:30 МВД объявило в розыск бывшего московского депутата Брюханову МВД объявило в розыск бывшего московского депутата Анастасию Брюханову по делу о фейках РИА «Новости»

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МВД объявило в розыск бывшего московского депутата Анастасию Брюханову по уголовному делу о фейках о российской армии, сообщил РБК.

В апреле против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбудили уголовное дело о фейках о Вооруженных силах России.

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«Брюханова Анастасия Андреевна. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечено в базе МВД России без уточнения статьи.

По данным следствия, Брюханова 23 декабря опубликовала видеоролик в YouTube, содержание которого и стало поводом для уголовного дела.

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