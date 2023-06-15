15 июня 2023, 18:30
МВД объявило в розыск бывшего московского депутата Брюханову
МВД объявило в розыск бывшего московского депутата Анастасию Брюханову по делу о фейках
МВД объявило в розыск бывшего московского депутата Анастасию Брюханову по уголовному делу о фейках о российской армии, сообщил РБК.
В апреле против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбудили уголовное дело о фейках о Вооруженных силах России.
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«Брюханова Анастасия Андреевна. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечено в базе МВД России без уточнения статьи.
По данным следствия, Брюханова 23 декабря опубликовала видеоролик в YouTube, содержание которого и стало поводом для уголовного дела.
Ранее россиянам назвали главное оружие против информационной войны Украины и Запада.
Уголовное дело
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