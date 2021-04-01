МВД назвало причины роста случаев телефонного мошенничества

Количество мошеннических звонков от лица банковских сотрудников в последнее время значительно выросло. Московский главк МВД провел собственную проверку и выяснил, что службы безопасности кредитных учреждений не проводят полноценную проверку подобных случаев, а только блокируют незаконные транзакции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что в ходе проверки выяснилось, что именно через сотрудников банков происходят утечки персональных данных клиентов и информация о движении денег на счете.

Всю информацию столичный главк передал в Центральный банк России и прокуратуру Москвы, чтобы надзорные ведомства приняли меры к учреждениям-нарушителям.

Сейчас московская полиция по поручению прокуратуры проводит проверку о 35 тысячах транзакций, которые прошли через ПАО «Сбербанк». Промежуточные результаты показали, что в подавляющем большинстве случаев нарушения законодательства при зачислении или снятии денег со счетов не было.

Московская полиция напомнила, что ее сотрудники не звонят клиентам банков и не сообщают о возможном хищении их средств. И точно не просят переводить деньги на другие счета. При необходимости клиента банка вызывают повесткой.