Эксклюзив 28 ноября 2023, 17:21 МВД начало проверку после кражи хрустальных бокалов из столичного ресторана МВД установит стоимость хрустальных бокалов, которые могли украсть в Москве

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Столичный ресторан Lamborghini обвинил пластического хирурга Александра Вдовина в краже хрустальных бокалов стоимостью в один миллион рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве «360» рассказали, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

«С заявлением обратился директор ресторана. Сообщил, что похищено имущество организации. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку», — ответили в ведомстве.

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В пресс-службе МВД добавили, что специалисты устанавливают сумму материального ущерба, которую понесло заведение.

В день происшествия в ресторане проходил фуршет, на котором награждали лауреатов премии «Топ-50 лучших персон». После вечеринки персонал обнаружил пропажу шести дорогостоящих бокалов. Адвокат рестораторов заявил, что это был подарок заведению на миллион рублей.

PR-менеджер хирурга Александра Вдовина, которого владельцы ресторана заподозрили в преступлении, рассказала, что тот купил посуду у официанта. Хирург заплатил за них шесть тысяч рублей и даже получил чек.