Происшествия 14 января 2023, 18:56 МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики «Sputnik Молдова»: обломки ракеты обнаружили на севере Молдавии Unsplash

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Пограничники Молдавии нашли обломки ракеты на границе с Украиной в Бричанском районе — в зоне пограничного сектора Ларга. Об этом сообщил «Sputnik Молдова».

«Как только были обнаружены фрагменты предполагаемой ракеты, были немедленно приняты меры по охране местности и поставлены в известность служба „112“, а также бригады Bombteh Генинспектората полиции», — сообщили изданию в МВД республики.

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В военном ведомстве добавили, что также оповестили прокуратуру Бричанского района.

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Это уже не первый инцидент с падением снаряда и его осколков на территории Молдавии. 5 декабря в том же районе у города Бричаны пограничный патруль обнаружил корпус ракеты и другие ее детали. Тогда саперы не обнаружили взрывчатых веществ в корпусе снаряда.

Ранее стало известно, что пограничники республики за деньги помогают убегающим от мобилизации украинцам. За пять тысяч евро нелегально убежать из Украины удалось сотням мужчин призывного возраста.