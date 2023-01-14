14 января 2023, 18:56
МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики
«Sputnik Молдова»: обломки ракеты обнаружили на севере Молдавии
Пограничники Молдавии нашли обломки ракеты на границе с Украиной в Бричанском районе — в зоне пограничного сектора Ларга. Об этом сообщил «Sputnik Молдова».
«Как только были обнаружены фрагменты предполагаемой ракеты, были немедленно приняты меры по охране местности и поставлены в известность служба „112“, а также бригады Bombteh Генинспектората полиции», — сообщили изданию в МВД республики.
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В военном ведомстве добавили, что также оповестили прокуратуру Бричанского района.
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Это уже не первый инцидент с падением снаряда и его осколков на территории Молдавии. 5 декабря в том же районе у города Бричаны пограничный патруль обнаружил корпус ракеты и другие ее детали. Тогда саперы не обнаружили взрывчатых веществ в корпусе снаряда.
Ранее стало известно, что пограничники республики за деньги помогают убегающим от мобилизации украинцам. За пять тысяч евро нелегально убежать из Украины удалось сотням мужчин призывного возраста.
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