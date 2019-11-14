МВД: двое погибли и трое пострадали при стрельбе в колледже Благовещенска

Утром четверга студент строительного колледжа Благовещенска пришел в учебное заведение с оружием и устроил стрельбу. В пресс-службе МВД по Амурской области «360» уточнили число погибших и пострадавших.

В ведомстве рассказали, что о перестрелке наряду ДПС ГИБДД сообщил подбежавший молодой человек. С его слов, неизвестный устроил стрельбу в расположенном рядом колледже.

Сотрудники правоохранительных органов зашли в учебное заведение и увидели на втором этаже человека с оружием. Он начал стрелять в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь, заблокировав злоумышленника в одной из аудиторий. Это позволило вывести из колледжа студентов и преподавателей.

Появилось видео с места стрельбы в центре Благовещенска Подробнее

«На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу», — подчеркнули в МВД.

Пострадали, по предварительным данным, трое. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.

По информации СМИ, стрелявший — 19-летний студент колледжа. После случившегося он покончил с собой.