МВД: автобус устроил ДТП в Новосибирске, выехав на встречку

Предварительной причиной ДТП в Дзержинском районе Новосибирска является выезд микроавтобуса на встречную полосу на участке дороги, где действовал запрет обгона, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака „Обгон запрещен“, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово», — говорится в сообщении.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

ДТП произошло около 01:26 26 августа (в 21:26 по московскому времени 25 августа) на Гусинобродском шоссе. Микроавтобус ехал от Новокузнецка в сторону аэропорта Толмачево. В транспортном средстве находились 10 пассажиров и багаж. Шести людям понадобилась медицинская помощь, в том числе 65-летнему водителю. Четыре человека госпитализированы, среди них девочка 2003 года рождения.

Спасатели извлекали водителя из кабины с помощью гидравлического инструмента. Его доставили в больницу с переломами ног. Он прошел медосвидетельствование на состояние наркотического и алкогольного опьянения.