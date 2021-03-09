Музыкант в метро брызнул баллончиком в лицо пассажиру за критику песни. Видео

Мужчине, который выступал в вагоне московского метро, не понравилась реакция одного из пассажиров на его музыку. Тогда исполнитель брызнул мужчине газовым баллончиком в лицо.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, случай произошел еще 20 февраля. Однако об этом стало известно только сейчас. В вагоне поезда на станции «Охотный Ряд» Сокольнической линии 25-летний житель Подмосковья исполнял свою песню. Она не понравилась одному из пассажиров, он сделал замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте. В ответ на это музыкант брызнул в лицо своему критику газовым баллончиком.

«После чего нанес несколько ударов в область головы и тела мужчины и сразу же скрылся с места происшествия», — рассказала замначальника пресс-службы главка Екатерина Гузь.

Пострадавшего 33-летнего мужчину доставили в больницу. У него диагностировали химический ожог век, а также обнаружили гематомы на голове и левой ноге. Хулигана удалось задержать. Он на допросе рассказал, что «шел в метро, слушал музыку и поздравлял с 23 Февраля пассажиров, слушал песню „Белые розы“, а ему начали угрожать сломать колонку, если не выключит звук».

По факту случившегося в отношении 25-летнего молодого человека открыли уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Он находится под домашним арестом, отметили УВД на Московском метрополитене.