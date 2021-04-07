07 апреля 2021, 12:05
Музыкант Слава Марлоу попал во второе ДТП за неделю
Музыкант и саунд-продюсер Слава Марлоу, который известен по работе с Моргенштерном, попал в ДТП. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.
Авария прозошла 7 апреля. Данных о пострадавших нет. Этому поспособствовали подушки безопасности, которые вовремя сработали в автотранспорте. Машина музыканта врезалась в иномарку, рассказали «Дни.ру».
Данная авария является для певца уже второй за неделю. Несколько дней назад Mersedes Марлоу уже сталкивался с автомобилем, напомнили Ura.ru.