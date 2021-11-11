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    11 ноября 2021, 13:37

    Музыкант и композитор Вячеслав Горский умер в 68 лет

    Facebook: музыкант и композитор Вячеслав Горский умер от пневмонии после перелома ноги

    Дарья Морозова

    Пианист и композитор Вячеслав Горский умер в реанимации. Ему было 68 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Facebook его сына Игоря.

    Уточняется, что Горский попал в больницу с переломом ноги. Ему успешно провели операцию, но позже у Горского началась пневмония.

    «В связи с пандемией коронавируса, все мероприятия в память о папе будут проведены, как только будет просвет в ситуации с COVID», — рассказал его сын.