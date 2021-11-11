Музыкант и композитор Вячеслав Горский умер в 68 лет

Пианист и композитор Вячеслав Горский умер в реанимации. Ему было 68 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Facebook его сына Игоря.

Уточняется, что Горский попал в больницу с переломом ноги. Ему успешно провели операцию, но позже у Горского началась пневмония.

«В связи с пандемией коронавируса, все мероприятия в память о папе будут проведены, как только будет просвет в ситуации с COVID», — рассказал его сын.