11 ноября 2021, 13:37
Музыкант и композитор Вячеслав Горский умер в 68 лет
Facebook: музыкант и композитор Вячеслав Горский умер от пневмонии после перелома ноги
Пианист и композитор Вячеслав Горский умер в реанимации. Ему было 68 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Facebook его сына Игоря.
Уточняется, что Горский попал в больницу с переломом ноги. Ему успешно провели операцию, но позже у Горского началась пневмония.
«В связи с пандемией коронавируса, все мероприятия в память о папе будут проведены, как только будет просвет в ситуации с COVID», — рассказал его сын.