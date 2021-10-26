Музыкант Барецкий стал участником серьезного ДТП с ребенком

Музыкант Стас Барецкий спровоцировал серьезную аварию на МКАДе в районе съезда на Ленинградский проспект. Он на полном ходу протаранил автомобиль такси, в котором находился ребенок. Об этом сообщил Life.

Барецкий не стал отрицать свою вину. Он рассказал журналистам, что ехал по шоссе на своем автомобиле BMW на высокой скорости и случайно отвлекся. В этот момент он и столкнулся с другой машиной, написал сайт «Дни.ру».

«Моя машина смялась. Я полностью виноват. В такси сидел ребенок и его отец, ребенок сильно пострадал, сейчас его везут в больницу», — сказал Барецкий.

Самому музыканту также потребовалась помощь медиков. Подробности ДТП выясняются.