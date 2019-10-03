Мужской труп пролежал в квартире несколько недель в ХМАО

По данным информагентства, жители дома, где было найдено тело, обращались в управляющую компанию с жалобой на отвратительный запах в подъезде. Коммунальщики в ответ предлагали проветривать его, однако это не помогало.

В итоге вызвали полицейских, которые вскрыли квартиру и нашли разлагающийся труп мужчины. По словам соседей, он ни с кем не контактировал и вел асоциальный образ жизни.

«Пока решения о том, имеет ли смерть криминальный характер, не принято. Ждем акта вскрытия», — пояснила начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.