Мужской труп пролежал в квартире несколько недель в ХМАО
В одном из многоквартирных домов Нижневартовска (ХМАО) обнаружили труп, который пролежал в квартире несколько недель. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, жители дома, где было найдено тело, обращались в управляющую компанию с жалобой на отвратительный запах в подъезде. Коммунальщики в ответ предлагали проветривать его, однако это не помогало.
В итоге вызвали полицейских, которые вскрыли квартиру и нашли разлагающийся труп мужчины. По словам соседей, он ни с кем не контактировал и вел асоциальный образ жизни.
«Пока решения о том, имеет ли смерть криминальный характер, не принято. Ждем акта вскрытия», — пояснила начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.