01 февраля 2023, 00:00
Мужской труп обнаружили на остановке в Красноярске
На одной из остановок Красноярска нашли труп 82-летнего местного жителя. Об этом написали «Известия» со ссылкой на региональный Следком.
В ведомстве уточнили, что тело пенсионера обнаружили в районе дач СНТ «Восход». На трупе были следы укусов.
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По данным издания, мужчина приехал на свой дачный участок накануне за картошкой, а затем пошел на остановку. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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