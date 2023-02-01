Происшествия 01 февраля 2023, 00:00 Мужской труп обнаружили на остановке в Красноярске

Читать 360tv в

На одной из остановок Красноярска нашли труп 82-летнего местного жителя. Об этом написали «Известия» со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве уточнили, что тело пенсионера обнаружили в районе дач СНТ «Восход». На трупе были следы укусов.

Реклама

По данным издания, мужчина приехал на свой дачный участок накануне за картошкой, а затем пошел на остановку. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.