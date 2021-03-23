Мужской труп нашли в Железногорске

В Красноярском крае обнаружили труп мужчины. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Дни.ру» рассказали, что за помощью к правоохранителям обратились жители одного из домов в Железногорске. Они пожаловались на неприятный запах, исходивший из квартиры соседа, который не появлялся на людях больше недели.

В присутствии полиции спасатели вскрыли дверь и нашли внутри мужское тело. По предварительной информации, на трупе не оказалось признаков насильственной смети. Проводится проверка.