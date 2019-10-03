Мужской труп нашли в сгоревшем гараже в Воркуте

По данным информагентства, спасатели узнали о пожаре в 02:01. Бригада огнеборцев прибыла на место через шесть минут после вызова. «Дни.ру» уточнили, что специалисты справились с пламенем к 07:00.

Во время разбора завалов и было найдено тело. Огонь также уничтожил автомобиль погибшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.