Мужской труп нашли в Пензенской области

В Пензенской области обнаружили труп 61-летнего местного жителя, который пропал 4 сентября. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

Рыбаки нашли тело накануне в Суре на территории села. Спасатели вытащили труп из воды и передали правоохранителям. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. «Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины», — отметили в ведомстве.