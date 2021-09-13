Мужской труп нашли в лесу в Кузбассе

В Кузбассе в лесном массиве обнаружили тело 31-летнего мужчины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

По предварительной информации, мужчина собирал в лесу кедровые шишки и пропал. После того, как он перестал выходить на связь, его попытались найти знакомые, однако их попытки ни к чему не привели. Они обратились за помощью к спасателям.

«В ходе поисковых мероприятий тело мужчины было обнаружено под кедром, высота которого составляет порядка 20 метров, ветки на стволе повреждены», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.