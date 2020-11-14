Мужской монастырь загорелся в Крыму. Видео

Пожар вспыхнул на территории Кизилташского мужского монастыря под Судаком. Полностью справиться с огнем у пожарных пока не получилось, но распространение пламени удалось остановить.

Мужской монастырь находится в поселке Краснокаменка. Пожарным сообщили о возгорании вечером 13 ноября, а уже через девять минут первое подразделение прибыло на место.

«Горят жилые постройки. Один корпус сгорел практически полностью, второй поврежден. Мы в шоке. Причину пока точно сказать сложно, но по-видимому — проводка. Главное, что никто не пострадал», — привело РИА «Новости» слова настоятеля храма Покрова Божьей матери отца Марка.

На кадрах с места пожара видно, что огонь полыхает внутри здания, а через шифер проходит дым. На фотографиях же видно пламя, охватившее крышу сооружения.

Сейчас пожар тушат три спасательных подразделения. Пожарные занимаются разбором конструкций и проливкой.

«Полной ликвидации пожара пока нет, но распространение огня остановлено. Мы все отбили. Сделали, как положено. Угроза распространения пламени ликвидирована», — подчеркнул замначальника четвертого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Крыму Андрей Лейко.

Все причины возгорания и обстоятельства пока выясняются.