25 сентября 2020, 13:19
Мужской монастырь ограбили в петербургском поселке
В поселке Стрельня (Санкт-Петербург) трое людей в масках и с гвоздодером ограбили мужской монастырь. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, ограбление произошло накануне. Трое неизвестных проникли на территорию Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни и пробрались в помещение бани. Оттуда они похитили ключи от монастыря и два мобильника.
Отмечается, что преступники искали ключи от сейфа, где лежали документы. Однако они не смогли их найти и скрылись с места преступления. Правоохранители ищут нарушителей. Проводится проверка.