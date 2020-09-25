Мужской монастырь ограбили в петербургском поселке

По данным издания, ограбление произошло накануне. Трое неизвестных проникли на территорию Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни и пробрались в помещение бани. Оттуда они похитили ключи от монастыря и два мобильника.

Отмечается, что преступники искали ключи от сейфа, где лежали документы. Однако они не смогли их найти и скрылись с места преступления. Правоохранители ищут нарушителей. Проводится проверка.