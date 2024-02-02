Происшествия 02 февраля 2024, 14:51 Мужская колония горела в Соликамске МЧС Пермского края: пожар в ИК-9 в Соликамске потушили на площади 1200 кв. м РИА «Новости»

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В Соликамске произошел пожар на территории мужской исправительной колонии № 9. Горело производственное здание. Возгорание ликвидировали на площади 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожарных вызвали на улицу Лесной поселок в 11:12 (09:12 по московскому времени). К их приезду со второго этажа здания производственного участка ИК-9 шел дым, один человек самостоятельно эвакуировался.

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Спустя два с лишним часа на чердаке нашли скрытые очаги возгорания, огонь перекинулся на кровлю. Общая площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.

К 14:50 (12:50 по московскому времени) огонь локализовали, через 24 минуты — полностью ликвидировали. В тушении участвовали 45 спасателей с 14 единицами техники. По предварительной информации, никто не пострадал.

Крупный пожар произошел летом 2023 года в одной из татарстанских колоний. Загорелся столярный цех, огонь распространился на 1100 квадратных метров.