Мужина забрался на опору Крымского моста в Москве и требует денег

Мужчина забрался на опору Крымского моста в Москве. Из-за затруднено движение автомобилей. На месте работают экстренные службы и полиция. Видео «360» прислал очевидец.

Источник «360» в экстренных службах уточнил, что мужчина угрожает самоубийством.

Telegram-канал Baza сообщил, что забравшийся на опору моста мужчина требует денег. «Мужчина кричит, что кто-то „кинул“ его на 22 тысячи рублей», — пишет Baza.

Официальной информации от МВД и МЧС Москвы пока не поступало.