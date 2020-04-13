Мужчины устроили стрельбу на базе отдыха в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел на базе отдыха на Устьинской улице, 11/2. Сообщается, что дом разделен на две части. В одной отдыхали две семьи, в другой — молодые люди. Последние слушали громко музыку, главы семейств обратились к ним с просьбой сделать потише. Молодежь согласилась. Однако, шум не прекратился. Мужчины пришли к молодым людям еще раз и повторно попросили убавить звук. В ответ началась агрессия.

У мужчин был с собой травматический пистолет. Один из них взял его и начал стрелять в пол, а также высказал свое недовольство. После этого главы семейств ушли.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о привлечении стрелявшего гражданина к административной ответственности. С места происшествия изъяли травматический пистолет и две гильзы.