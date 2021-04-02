Мужчины устроили массовую драку в Ноябрьске из-за девушки

Молодые люди из Ноябрьска устроили массовое побоище из-за двушки. Видео, где две группы парней дерутся между собой, выложили в интернет местные жители, рассказали URA.RU.

Видеозапись опубликовали в городском сообществе «Происшествия. Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». На видеозаписи, приложенной к посту, заметно, как группа мужчин на повышенных тонах выясняет отношения. Слышны удары и рев сигнализации. В полиции рассказали, что уже взяли ситуацию под контроль.

«В дежурную часть УМВД России по городу Ноябрьску поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные повредили фару ее автомобиля. В ходе проведенной проверки и оперативно-розыскных мероприятий лица, изображенные на видео, были установлены. Причиной конфликта стало расположение девушки — кому-то она ответила взаимностью, кому-то нет. В настоящее время данные граждане претензий друг к другу не имеют, конфликт исчерпан», — поделились в пресс-службе УМВД по ЯНАО.