Эксклюзив 26 июля 2023, 19:59 Мужчины устроили эпичную драку из-за мусора в парке Екатеринбурга «360»: появилось видео драки из-за мусора в парке Екатеринбурга

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Драка двоих мужчин в парке Екатеринбурга попала на видео. Молодые люди разругались из-за оставленного на земле мусора. Запись с места происшествия оказалась в распоряжении «360».

В зоне, где расположены деревянные лежаки, отдыхали две семьи с детьми. Однако представители сильного пола повздорили, и камнем преткновения стали жестяные банки, оставленные на газоне.

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Один из мужчин в довольно грубой форме попросил другого убрать за собой. Нехотя тот начал поднимать мусор, но бросил несколько оскорблений в адрес оппонента, и в ход пошли кулаки.

Мужчины начали драться на глазах у собственных детей и прохожих. Одна женщина с младенцем на руках пыталась увернуться, чтобы не попасть под удар и защищала чадо, прикрывая его собой.

Один раз рассорившиеся даже налетели на коляску, к счастью, в ней никого не было. Разнимать молодых людей бросились прохожие.

Ранее агрессивный пассажир набросился с кулаками на мужчину в московском метро.