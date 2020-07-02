Мужчины спасли тонущего лосенка в Красноярском крае

Спасатели увидели животное во время обхода на реке Мана. Они заметили в воде лосенка — он плыл вдоль скал и неожиданно под одной из них начал тонуть. Отмечается, что визуально малыш выглядит приблизительно на две месяца.

«В этом месте сильное течение, ямы, к тому же половодье. Мы сразу же направили лодку к зверю, чтобы оказать ему помощь. Увидев его под водой, подняли детеныша и затащили в лодку. Сначала из его носа и рта шла вода, а потом он задышал», — рассказал один из госинспекторов.

На спасение копытного мужчины потратили около двух минут. Благодаря быстрой реакции спасателей, лосенок не успел наглотаться воды, поэтому достаточно быстро пришел в себя.

После того, как животное пришло в себя, его выпустили на волю. Сотрудники отметили, что у копытных крайне развит материнский инстинкт, поэтому, вероятнее всего, лосиха находилась недалеко.